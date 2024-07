Harry sa che William e Carlo non lo perdonerebbero mai se facesse così

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il principeritiene che il principee il re“non lomai” se decidesse di portare avanti un nuovo progetto. Negli ultimi anni il rapporto tra il duca di Sussex e la Famiglia Reale è stato appeso ad un filo. Pochi segni di riavvicinamento non hanno sortito il risultato atteso da tutti. Ancora oggi, infatti, i Sussex sono molto lontani dai Windsor. Secondo l’Express.co.uk il principedovrà valutare attentamente se scrivere un altro libro dopo la pubblicazione di Spare. Il duca del Sussex, infatti, ritiene di avere abbastanza materiale sulla sua famiglia per scrivere un’altra autobiografia, ma finora si è astenuto dal farlo per paura di turbare ancora di più la Famiglia Reale.