Gnocco fritto cinema all’aperto e balli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il festival delloall’estivo Spritz&Burger di Albino,, feste,in piazza a Rovetta e Clusone, Giorgia Fumo al Piazzale degli Alpini e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 17 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 21 al Piazzale degli Alpini, a, andrà in scena “Pressione Bassa”, con Giorgia Fumo. Questo lavoro è la versione estiva del suo spettacolo Vita Bassa che racconta un universo di originali mondi comici. Dopo il successo televisivo su Comedy Central, la stand-up comedienne porta sul palcoscenico un divertente affresco contemporaneo offrendo al pubblico un mix di osservazioni acute e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni, ma non solo.alle 21.30 all’Arena Santa Lucia averrà proposta la visione del film “Un mondo a parte”.