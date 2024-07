Gli attivisti israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre e la speranza di un futuro pacifico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il 7il mondo di Oded e Yocheved Lifshitz, ferventiper i diritti degli arabi in Israele e in Palestina, è stato sconvolto. Dopo oltre sessant’anni di lavoro, Oded e Yocheved sono statidalla loro casa a Nir Oz e portati come ostaggi a Gaza. Ma ladi pace non si è estinta, nonostante le granate esplosive, le piogge di proiettili e le giornate nei tunnel umidi. Nel quartier generale del Forum delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi a Tel Aviv, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Gadi Amichai, il nipote dei coniugi Lifshitz. Yocheved, ottantacinque anni, è stata liberata nel primo scambio (un ostaggio israeliano per tre prigionieri palestinesi) lo scorso novembre, ed è diventata nota alla stampa internazionale per aver stretto la mano a un membro die avergli detto «shalom», pace, durante il suo rilascio.