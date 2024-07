Giornata mondiale emoji la frutta diventa simbolo politico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Oggi, 17 luglio, si celebra ladelle. Da vezzo, forma di comunicazione grafica utilizzata per lo più dai giovani, le icone nei messaggi di testo sonote un mezzo consolidato per esprimere, in forma breve e immediata, un concetto, persino l'appoggio ad un movimento o un personaggio. Le novità del 2024 sono in tal senso due: l'anguria per dimostrare il proprio appoggio alla Palestina e la pesca come movimento di resistenza contro l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In questo caso, si parte dal gioco di parole inglese "peach" e "impeachment", il processo attraverso il quale si prevede il rinvio a giudizio di chi possiede cariche pubbliche. In occasione della ricorrenza, la piattaforma Babbel, per l'apprendimento delle lingue, ha individuato le nuove tendenze a tema.