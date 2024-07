Gf Greta furiosa | cosa è successo all’ex gieffina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ex concorrente del Grande Fratello,Rossetti, nell’occhio del ciclone. Sui social network succede di tutto e viene tirata in ballo. Solamente qualche giorno fa i seguaci diRossetti hanno potuto gioire per il ravvicinamento tra lei e Sergio D’Ottavi, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello. La coppia ha affrontato un momento particolarmente complicato, non a caso era arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. In tanti facevano il tifo per la rappacificazione e fortunatamente lo scenario si è concretizzato, tra l’altro pare che anche la madre di lei, la signora Marcella, sia oro dalla loro parte.Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello, ancora protagonista sui social – notizie.com (fonte foto @Mediaset Infinity)Ma non è finita qui, perché un’altra exl’ha attaccata pesantemente sui social network.