F1 GP Ungheria 2024 Vasseur | Lavoriamo far esprimere Leclerc e Sainz al meglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “La settimana di pausa prima del Gran Premio d’ci ha permesso di analizzare tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare. Siamo arrivati alla conclusione che il pacchetto di upgrade introdotto di recente ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche comportato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di. Abbiamo lavorato sodo in azienda e quindi a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo: pensiamo che i piloti possano avere a disposizione una vettura per esprimersi aldelle loro capacità“. Così Fred, team principal della Ferrari, in merito all’imminente Gran Premio d’