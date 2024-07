Colapesce Dimartino si prendono una pausa | Abbiamo bisogno di riposo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In un momento storico in cui nell’industria musicale si tende a puntare sempre alla hit e al lavoro no stop,scelgono una strada alternativa. Il duo, che ha ottenuto un grandissimo successo a partire dal 2020, ha infatti deciso che, al termine del loro tour, si prenderà unasiunaIn un’epoca in cui il lavoro non stop e la perenne ricerca del successo la fanno da padrona, desta sempre molto stupore e curiosità chi, invece, decide di prendersi un momento di: accade ovunque, anche all’interno dell’industria musicale. Spesso, però, dopo un periodo di grande successo fatto di hit e concerti, gli artisti e le artiste sentono ildi fermarsi per un po’, per riorganizzare le idee e capire quale strada portare avanti in futuro.