Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 17 luglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ex Jesina Monachesi al Montefano. L’under 2005 Ettore Di SabatinoVigor Senigallia. I giovani Petolicchio e FiorettiGls Dorica Torrette. Elezaj al Castelfidardo. RiconfermatiJesina il portiere Cantarini e il centrocamista Monteverde. Giacconi tornaCastelfrettese. Centrocampista e difensore centrale per la Jesina: Serfilippi e Scoccimarro, estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Mercoledì 1712.30 – ECCELLENZA – Montefano, arriva l’attaccante Mattia Monachesi (foto di copertina). Il classe 2001, scuola Robur Macerata e Recanatese, ha giocato nella Primavera dell’Ascoli in prestito. A livello di Prime Squadre, ha vestito le maglie di Castelfidardo e Porto d’Ascoli in D, Jesina e Sangiustese in Eccellenza.