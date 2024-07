Armi Ue contro la Russia | il centrodestra italiano va in frantumi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per chi cerca la pace il primo atto del nuovo Parlamento europeo non può che essere considerato un atto ostile. Durante la prima sessione di voto della nuova legislatura l’Eurocamera ha approvato una risoluzione con 495 voti favorevoli, 137 contrari e 47 astensioni, che ribadisce il costante sostegno degli eurodeputati verso l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Il Parlamento chiede all’Ue e agli Stati membri di aumentare il loro sostegno militare all’Ucraina “per tutto il tempo necessario e in qualsiasi forma necessaria”. E soprattutto fa sua la dottrina Stoltenberg. Ovvero quella avanzata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Che prevede l’eliminazione delle restrizioni all’uso dei sistemi dioccidentali forniti all’Ucrainaobiettivi militari sul territorio russo.