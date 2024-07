Argentina coro razzista contro i calciatori francesi | sono africani scop*** i trans è bufera

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La festa per il back to back in Copa America dell’è stata macchiata dalche Enzo Fernandez e altri compagni hanno rivolto ai, stuzzicando la rivalità nata nella finale dell’ultimo Mondiale vinto dall’Albiceleste. “Giocano per la Francia, ma vengono dall’Angola. Correranno bene, gli piacecon i. La madre è nigeriana, il padre cambogiano, ma sul passaporto c’è scritto: francese“, si sente nelfinito online nella live di Enzo Fernandez. Il riferimento è ai tantidi origini africane. Il video è diventato virale e ha generato enormi polemiche. La condanna della Federcalcio francese La Federcalcio francese intende presentare un reclamo alla FIFA e intraprendere un’azione legale in merito a quanto accaduto.