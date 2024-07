22enne muore annegato durante gita in barca sul lago di Como con la fidanzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non c’è stato nulla da fare per lo studente inglese di 22 anni, ospite di un hotel della Tremezzina, che mercoledì pomeriggio non è più riaffiorato dopo un’immersione nel Lario. Il ragazzo è stato trovato senza vita dopo intense ricerche scattate subito dopo l’allarme. Assieme alla sua compagna, di 19 anni, che ne compirà 20 ad agosto, aveva noleggiato unaper una giornata di relax e divertimento. I due giovani avevano deciso di fare un bagno al largo, tuffandosi in acqua per esplorare le profondità del. Tuttavia, mentre erano in acqua, laè andata alla deriva, allontanandosi progressivamente dalla loro posizione. La ragazza, una volta riemersa, si è resa conto di non poter più raggiungere lae, con crescente angoscia, ha notato l’assenza del compagno. In preda al panico, la ragazza ha chiesto aiuto, attirando l’attenzione delle persone nelle vicinanze.