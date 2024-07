Traffico Roma del 16-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto resta penalizzata la circolazione su via Pontina prima per un incendio ora spento al momento invece per un veicolo in panne lunghe code tra il bivio con via Cristoforo Colombo Castel di Decima verso Pomezia sulla stessa abbiamo rallentamenti e code sempre per un incendio di sterpaglie tra Pomezia Castelno momento nei due sensi di marcia spostamenti in aumento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna file tra le uscite casse avise Salaria Poi tra Nomentana e Tiburtina infine tra Casilina Appia fine starne coronamenti tra la via del Mare Anagnina e rallentamenti e code a tratti sul tratto Urbano della A24 dal bivio tangenziale est a Tor Cervara in direzione del Grada Portonaccio verso la tangenziale Attenzione anche per la segnalazione di incidenteintenso lungo la tangenziale est ci sono quelle verso lo stadio Olimpico tra viale ...