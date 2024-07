Serie D Canonici di nuovo alla Recanatese | L’obiettivo è tornare in serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Beata gioventù: Giovannitornanon ancora maggiorenne. Il ragazzo, originario di Numana e che ha appreso i primi rudimenti calcistici nell’Atletico Conero, spegnerà la diciottesima candelina a dicembre, reduce dall’esperienza in Primavera 2 con il SudTirol. "Una prima parte di stagione tosta (è arrivato in prestito a gennaio 2024 ndr) poi mi sono ambientato e devo dire che è stata un’annata formativa. Ho totalizzato totalizzare 13 presenze al fianco di un allenatore come Manuel Iori che da calciatore ha avuto una carriera importante (ex bandiera del Cittadella, in A con il Chievo e anche a Livorno, Torino, Cesena e Padova ndr). Un periodo prezioso che mi ha consentito di crescere tanto". Nella scorsa stagione ha avuto modo di fare tre apparizioni in C con la gara di Coppa Italia con la Vis Pesaro nella quale è stato schierato nell’undici titolare.