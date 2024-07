Sciopero trasporto pubblico giovedì 18 luglio per 4 ore ecco chi si ferma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 162024 –nazionale dellocale182024. L’astensione dal lavoro durerà 4 ore. La conarriva dalla Cgil che sottolinea come l’agitazione "sia stata organizzata nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale”. Chi si(per 4 ore) Ma quali saranno i servizi a rischio? Bus, tram, metropolitane, servizi extraurbani e treni delle ferrovie in concessione. Naturalmente l’agitazione ‘promette’ di provocare gravi disagi, visto che siamo nel pieno del periodo vacanziero. Hands of driver in a modern bus by driving.Concept - close-up of bus driver steering wheel and driving passenger bus Chi aderisce alla protesta Locoinvolge potenzialmente 120mila lavoratori di Asstra, Anav e Agens.