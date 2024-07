Sarah Michelle Gellar e Holly Marie Combs ricordano Shannen Doherty | Sei stata una vera combattente

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 luglio 2024) La scomparsa di, star dell’iconica serie tv anni ’90 Beverly Hills 90210, avvenuta lo scorso sabato 13 luglio e resa pubblica il giorno dopo, ha lasciato in tutte le persone che l’hanno amata, che siano amici o “solo” fan, un grande dolore. Nonostante la stessa attrice avesse raccontato nel suo podcast di aver dato disposizioni per il suo funerale, le metastasi del cancro scoperto nel 2015 avevano ormai interessato anche il cervello, intere generazioni che sono cresciute con la loro beniamina hanno invaso i social sottolineando quanto ancora non fossero pronte a veder andare viadopo la devastante perdita di Luke Perry avvenuta cinque anni fa. Ironia della sorte, Brenda e Dylan sono morti alla stessa, giovane età. Il web è da giorni intasato con le loro immagini. Brenda e Dylan, ora sono insieme e lo saranno per sempre.