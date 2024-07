Sant’Agata sul Santerno A 14 mesi dall' alluvione riapre il parco Vatrenus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Sant'Agata sul(Ravenna), 16 luglio 2024 – I devastanti effetti dell’l’avevano reso inaccessibile al pubblico. Stiamo parlando del(e della relativa area sgambamento cani) situato asul, che oggi (16 luglio), a distanza di 14da quel catastrofico evento,al pubblico. In questisono stati completati i lavori per ripristinarne la piena funzionalità, compresa quella delle attrezzature e dei giochi, che erano stati danneggiati. L'esecuzione delle opere, iniziata a marzo, è stata seguita direttamente dagli uffici comunali, non avendo beneficiato di contributi statali, compatibilmente con le priorità individuate nella complessa fase di ripristino di tutte le infrastrutture del paese.