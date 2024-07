Sabrina Carpenter protagonista dello spot delle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Continua il periodo d’oro per: la popstar nella giornata di ieri è apparsa nellodedicato alledirealizzato da NBC Sport.e la sua Espresso nelloper lediSeduta al tavolino di un bar nella capitale francese, la voce di Espresso è ladi un dialogo impossibile con un uccellino. Circondata da tazze di caffè e giornali l’artista dopo aver dato alcuni sorsi, inizia ad avereallucinazioni, che la portano ad intrattenere una discussione con un uccellini animato al quale racconta di trovarsi nella città della Senna proprio per leal via il prossimo 26 luglio. “Cosa ci faccio a? Non è ovvio? Le!L’incredibile cerimonia sulla Senna, la rivalità USA-Australia in piscina Non sono mai stata così felice per qualcosa in vita mia”.