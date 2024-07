Roma torture e violenze ai pazienti disabili del centro della Croce Rossa | arrestati dieci operatori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024)socio-sanitari deldi Educazione Motoria CEM di, gestito dallaItaliana, sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta dei carabinieri per, maltrattamenti e violenza sessuale. L’indagine è partita dopo una denuncia presentata dai vertici dell’organizzazione di volontariato dopo che era stata segnalato un pazientestruttura con una vistosa ecchimosi al volto, compatibile con le percosse. Secondo l’inchiesta, sarebbero due iaffetti da gravi patologie psico-fisiche vittime dei soprusi degli indagati. Cinquesono accusati di tortura e gli altri di maltrattamenti verso le persone che dipendevano da loro per ragioni di, vigilanza, custodia. Una delle persone coinvolte è indagata anche per violenza sessuale, perché in una cirocstanza avrebbe molestato un paziente.