Post Covid arriva l’immunologo Nishimoto

(Di martedì 16 luglio 2024) Prima la visita all’ospedale di Stato, poi l’udienza dai Capitani Reggenti. Ieri è salito sul Titano,to dal Giappone, Norihiro, direttore della Clinica di Reumatologia di Osaka. Il professorè stato accompagnato a visitare alcuni reparti dell’ospedale di Stato e durante l’udienza è stato sottolineato "il suo contributo fondamentale – ricordano dall’Iss – verso la Repubblica di San Marino durante la prima fase della pandemia di-19.ha infatti facilitato il reperimento e la consegna del farmaco Tocilizumab, un anticorpo monoclonale essenziale per il trattamento dei pazienti affetti da polmonite infiammatoria causata dal virus. Questo farmaco è stato ottenuto grazie alla collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la sede diplomatica sammarinese in Giappone.