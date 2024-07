Per i trent’anni di carriera il Pegaso d’Oro per Andrea Bocelli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024) Unadper celebrare i suoi 30 anni di. Ad annunciare la volontà di assegnare al celebre tenore, originario di Lajatico, la massima onorificenza della Regione Toscana è stato il presidente Eugenio Giani in occasione di30: The Celebration, evento in tre serate organizzato al Teatro del Silenzio il 15, 17 e 19 luglio. Il presidente, ospite del tenore per la serata inaugurale, ha espresso la sua soddisfazione per gli incredibili risultati raggiunti dall’artista ed ha annunciato che a breve la Regione consegnerà ail, simbolo della Toscana. “– ha detto Giani – può essere a pieno diritto annoverato tra le eccellenze che hanno fatto grande la Toscana.