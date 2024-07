L’Ungheria nel film Una spiegazione per tutto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Millennial, Gen Z, Alpha: nonostante le differenze generazionali, c’è qualcosa che non cambia mai. L’adolescenza, con i suoi tumulti emotivi, sa essere un vero inferno. A quindici anni è più comune guardarsi allo specchio e non avere la minima idea di chi si è, piuttosto che il contrario. Gli anni del liceo non migliorano la situazione, e poi, all’improvviso, arrivano i tanto attesi diciotto anni con la loro promessa di libertà assoluta: «Ora puoi essereciò che desideri», ti dicono. Ma cosa desideriamo? Proprio questa infinita possibilità è spesso ciò che ci spaventa di più. In risposta a questa pressione, entriamo in una sorta di criogenesi emotiva, dove galleggiare tra i propri pensieri diventa un’abitudine. Da adolescenti si vive “dentro” più che fuori, sospesi in una nebbia di insicurezze, aspettative ma sopratideali elevati, che non sempre sono condivisi dalla maggioranza.