Lukaku pronto a ridursi lo stipendio per Conte e Napoli che lo pagherà 25 milioni – Gazzetta

(Di martedì 16 luglio 2024)loper(e c’è il decreto crescita) –. Scrive Vincenzo D’Angelo: I due sono fatti l’uno per l’altro: nessun allenatore è capace di sfruttare al cento per cento il potenziale micidiale di. E con nessun allenatore Romelu lotta, suda e lavora come con. Come un patto di sangue tra amici, il loro è un rapporto di massima stima e fiducia. «Antonioè il migliore allenatore che abbia avuto nella mia carriera», ha detto durante l’Europeo il centravanti belga, sgombrando il campo da ogni tipo di dubbio sul suo futuro e lasciando intendere palesemente la sua voglia di ritrovare il tecnico italiano. E la situazione non è cambiata:, dopo l’Europeo, ha avuto un incontro con il suo agente per fare il punto della situazione.