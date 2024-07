L’onda rosa di Umbria Jazz Ecco Lizz Wright e Hiromi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo lo strepitoso week-end d’esordio,si lancia con energia nella seconda settimana e anche oggi offre un ricco carnet di concerti, dalla mattina a tarda. E per soddisfare le esigenze di quanti non possono acquistare biglietti on line, il festival ha appena aperto un punto vendita in centro: la Tabaccheria 127 in via Ulisse Rocchi. I concerti. Si riparte stasera all’Arena Santa Giuliana con due grandi voci femminili:con la sua band Sonicwonder. La prima arriva all’Arena dopo il successo al Festival dei Due Mondi: voce blues che spazia anche tra, soul e R&B, l’artista è anche songwriter, band leader con una forte propensione manageriale.arriva a Perugia con il suo esplosivo quartetto senza confini musicali definiti e con una spregiudicata miscela elettrica ed acustica di-rock-funky.