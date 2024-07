Le imprese di Casadei e De Vivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Luigi, Claudio Desono questi gli altri due grandi atleti del nostro territorio per altrettante. Di loro si è parlato l’altro giorno a Senigallia in occasione del 105 Xmaster. Un talk organizzato da Cip e Inail sul main stage dove si sono susseguiti gli ospiti. A partire dall’incontro con Luigi, atleta con problemi intellettivo–relazionali e neoprimatista mondiale di lancio del giavellotto. Lo scorso 10 luglio, dopo una serie di risultati eccezionali, tra cui il nuovo titolo Europeo a metà giugno, ha lanciato l’attrezzo a 60,66 metri. Stiamo parlando della 37esima misura assoluta in Italia, normodotati compresi. Insieme al suo coach Gianluca Tamberi, fratello del più celebre Gimbo con il quale non mancano allenamenti congiunti e amicizia, hanno raggiunto quel traguardo.