L’addio commovente di Tori Spelling all’amica Shannen Doherty | Mi ha sempre difeso Il suo post

(Di martedì 16 luglio 2024) “Mi ha. Mi hacoperto le spalle. Hacreduto in me quando io non credevo o non potevo credere in me stessa”. E’ questo il ricordo di Donna per Brenda, questa la traduzione del suo: “Che si fot*ano” è quello che direbbe Shan se le dicessi che ho sentito la pressione di dover riassumere tramite i social media una relazione di 36 anni e il dolore che provo per un fuoco la cui fiamma si è spenta troppo presto”. Questo ha scritto l’attricein ricordo della collega e amica, conosciuta sul set di Beverly Hills 90210, e morta dopo una lunga malattia. “Avevo 15 anni quando io e Shan ci siamo conosciute. Io ero la figlia del capo senza voce e lei era la star con una grande voce. Mi ha preso sotto la sua ala. Mi ha convinto di avere una voce e di essere all’altezza. Siamo diventate subito migliori amiche.