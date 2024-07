La colpa della débacle di Gualtieri non è solo dei cantieri | i giudizi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Non è bastatala svolta «social» del Campidoglio a evitare il tracollo nel gradimento del sindaco, Roberto, onnipresente tra Instagram e Tik Tok con l'immancabile caschetto in testa. Di certo nellahanno pesato i disagi creati dagli innumerevoliaperti contemporaneamente, nel tentativo di rimettere in sesto la città in vista del Giubileo 2025. Da piazza Venezia, paralizzata dai lavorimetro C, fino a piazza Pia a ridosso di San Pietro, la Capitale si è trasformata in un unico grande ingorgo. Eppure ridurre ae traffico il motivodisaffezione dei romani nei confronti del loro sindaco sarebbe poco veritiero.