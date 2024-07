Internazionalizzazione bando da 13 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Per potenziare e consolidare la presenza delle imprese marchigiane sui mercati esteri, rafforzando nel contempo la gestione delle attività di marketing e commerciali e favorendo lo sviluppo di progetti diinnovativi, la Regione Marche ha dato il via libera a unda 13di euro. Si tratta della misura ’Sostegno alla definizione di strategie innovative didelle imprese’ e, come spiega l‘assessore allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini (foto), mette a disposizione "risorse a favore delle aziende, che attendono da tempo il, per una rinnovata campagna all‘estero".