Inchiesta sul mondo del marmo | La sicurezza sia al primo posto

(Di martedì 16 luglio 2024) Massa Carrara, 16 luglio 2024 – Si sono incontrati in una stanza, Confindustria e sindacati, assieme alla commissione parlamentare d’sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sullanei luoghi di lavoro. I commissari hanno ascoltato le loro istanze, in attesa di riferire poi in Parlamento. Una giornata di consultazioni, che ha visto i sindacati in prima linea a difendere i diritti dei cavatori: "Nel 2016 – spiega Andrea Figaia, segretario Cisl Toscana nord – ci fu un intervento importante della Regione, con l’allora governatore Rossi e il cosiddetto modello Prato. Ciò portò a controlli sistematici, che aggiunti ad una una serie di situazioni, hanno fatto interrompere la scia di morti. Ma questo non basta, bisogna riprendere con ispezioni e fare formazione: due cose imprescindibili al monte".