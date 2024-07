I senzatetto lamentano disattenzione | Ma non interagiscono coi servizi sociali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) "Per un supporto concreto è necessario stare nel percorso di aiuto e interagire con i". È la risposta che l’assessora al Welfare di Crema, Anastasie Musumary, ha dato agli homeless che lamentavano troppanei loro confronti. "Abbiamo investito circa 710mila euro per la realizzazione dell’Housing First (case per i senza fissa dimora). Ogni anno investiamo in co-progettazione circa 187mila euro per le politiche di contrasto alla povertà, altri 588mila per le politiche di inclusione socio lavorativa delle persone fragili, 125mila per le politiche abitative e mettiamo a disposizione un fondo di circa 100mila euro per le persone in situazioni di difficoltà". Una serie di dati che non ha soddisfatto per nulla Alex Corlazzoli, maestro e giornalista, che nei giorni scorsi ha sollevato il problema dei senza fissa dimora.