I disturbi del comportamento alimentare hanno poco di alimentare e tanto da raccontare

(Di martedì 16 luglio 2024) di Marta Abbà Per rientrare tra coloro che soffrono didel(DCA), sembra sia necessario essere giovani donne sottopeso. Si può rischiare di pensarla così, se ci si limita alla narrazione che ne fanno mediamente la TV, i giornali e i social. Ma tra idelnon rientra solo l’anoressia nervosa. Dietro all’acronimo c’è un ampio gruppo di patologie che, da definizione del Journal of Psychopathology, comprende anche la bulimia nervosa, il binge-eating e altri vari disordini non altrimenti specificati e non per forza legati alla magrezza. Se ci fosse sempre un evidente sintomo come l’estremo sottopeso, quando una persona soffre di questo tipo di, sarebbe più semplice riconoscerli e curarli.