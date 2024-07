I 165 anni de La Nazione Dalla nascita nel Risorgimento alla nuova frontiera digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 – Lanacque nel luglio del 1859, ovvero 165fa (un primo foglio uscì il giorno 14 e il primo numero il 19) per un colpo di genio di Bettino Ricasoli, il “barone di ferro“, capo del governo provvisorio toscano dopo la partenza del Granduca Leopoldo II, avvenuta in aprile,volta dell’Austria. Politico navigato, colto e astuto, Ricasoli comprese al volo di trovarsi in uno di quegli incroci della Storia di fronte ai quali è vietato esitare. Decise in fretta e fece la scelta giusta, sostenendo fin dal primo numero del giornale la causa dell’"Unione della ToscanaMonarchia costituzione di Vittorio Emanuele II" come farà scrivere sulla scheda elettorale utilizzata pochi mesi dopo (marzo 1860) per il plebiscito che sancì appunto la fusione della Toscana con il regno sabaudo.