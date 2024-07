Febbre nausea e dolori muscolari a Milano i primi due casi del virus Oropouche | come si trasmette

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) In Lombardia due pazienti, uno arrivato dal Brasile e l'altro da Cuba, presentavanoalta, rusch cutaneo,. Tutti sintomi di una malattia tropicale che non era mai stata diagnosticata nella regione. Si tratta del, patogeno tipico del Sud America. SItramite una puntura di moscerino o zanzara.riporta Repubblica, entrambi isono stati diagnosticati nel laboratorio dedicato alle Bioemergenze dell'ospedale Sacco di. "L'importanza di queste diagnosi effettuate in Italia – spiega Maria Rita Gismondo, che dirige il laboratorio, in prima linea anche durante la pandemia da Covid 19 - è essenziale per monitorare la diffusione del. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi,il nostro, e si basano principalmente su tecniche molecolari home-made.