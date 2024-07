Distretto di economia civile Oggi si svela il progetto che unisce le due vallate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) SANSEPOLCRO Parte toscana e umbra della valle bagnata dal Tevere verso l’omogeneità economica. Una giornata particolare, quella di, per la 22esima edizione di Kilowatt Festival. Dalle 10 alle 16,45, nella sede di Palazzo Alberti a Sansepolcro e nell’ambito dell’incontro "Rivoluzioni possibili", viene presentato ildeldiinterregionale fra i due versanti del comprensorio, nato da un’idea della FondazioneValtiberina, che mira a delineare una visione condivisa per lo sviluppo di un modello economico inclusivo e sostenibile. "L’obiettivo è quello di costruire una comunità territoriale resiliente e collaborativa, aperta e accessibile, solidale e adattiva – afferma Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione – per cui l’idea alla base è quella di fare rete per consolidare progettualità singole già attive". L’è un ...