Bovo jr miglior under 23 E nasce il trofeo ‘Brusi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Giovedì sera, alle 21, al PalaDozza di Bologna, la nazionale maschile giocherà contro l’Argentina l’ultima amichevole prima della partenza per le Olimpiadi di Parigi. La Federvolley ha deciso che il match – trasmesso in diretta su Raisport, al pari di quello di oggi, sempre alle 21, a Firenze – metterà in palio il primodedicato alla memoria di Giuseppe Brusi, scomparso nell’ottobre dello scorso anno, e autentico ‘deus ex machina’ della Teodora e del Messaggero Ravenna. Brusi, che nel 2018 era stato inserito nella Hall of Fame del volley italiano, è stato il talent scout e l’abile tessitore in grado di portare a Ravenna e far sbocciare Vigorlenta.