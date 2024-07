Basket serie A2 | ufficiale l’esterno friulano Si attende l’argentino Sella la firma di Nobile Oggi tocca a Delfino?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Da alcuni giorni mancava solo l’ufficialità, che ora è arrivata. Vittorio(nella foto) è un nuovo giocatore dellaCento. La Benedetto XIV è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con il playmaker ex Real Sebastiani Rieti per la prossima stagione. Nato nel novembre del ‘95 a San Daniele del Friuli, muove i primi passi cestistici nella provincia friulana, per poi approdare all’APU Udine, dove rimane per 6 stagioni complessive, ma interrotte da un’annata a Reggio Calabria in B, importante per la crescita del giocatore. L’ultima stagione l’ha trascorsa a Rieti, dove ha tirato con le percentuali migliori della sua carriera. E’ stata una stagione nel complesso sfortunata, a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per qualche mese.ha sempre trovato minutaggi per niente banali anche in roster con diverse alternative nel suo ruolo.