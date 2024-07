Avs va in frantumi sul voto per Ursula | spaccatura Marino-Salis E volano gli stracci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Dura poco l'Alleanza tra Sinistra Italiana ed Europa Verde in Europa. Il cartello Avs si è già spaccato sulper un mandato bis divon der Leyen, con quattro dei sei eletti che voteranno a favore della presidente uscente della Commissione europea, mentre due diranno no. A raccontare lo scenario è Repubblica, che spiega che Ignazio, Leoluca Orlando, Benedetta Scuderi e Cristina Guarda, che hanno scelto il gruppo Greens, faranno parte della nuova maggioranza continentale dopo gli incontri tra i leader e la stessa von der Leyen, che ha fatto loro delle promesse pur di trovare dei voti ed evitare colpi di scena al momento del. Mimmo Lucano e Ilaria, che si sono iscritti al gruppo The Left e sono stati eletti in quota SI, il partito di Nicola Fratoianni, voteranno invece contro von der Leyen.