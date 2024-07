Audi A5 al debutto | addio alla A4 dopo 30 anni

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 luglio 2024) La nuovaA5 alsostituisce la storica A430, riservando i numeri dispari ai modelli termici e quelli pari alle elettriche. Novità in stile, interni e motori La nuovaA5 segna una rivoluzione per la Casa dei quattro anelli, non tanto per innovazioni meccaniche o stilistiche, ma perché sostituisce l’A430di servizio.ha deciso di riservare i numeri dispari per i modelli a motore termico e quelli pari per le auto elettriche. Così, la nuovaA5, disponibile in versione berlina e station wagon, prende il posto della A4, con alcune significative novità. LeA5 e A5 Avant 2024 sono più lunghe di 67 mm rispetto ai modelli precedenti, con una lunghezza totale di 4,82 metri e un passo di 2,9 metri.