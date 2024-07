Arrestato Renato Boraso un terremoto per la giunta comunale di Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Questa mattina, martedì 16 luglio, unha scosso ladi: l'assessore alla Mobilità,, è statoe condotto in carcere., cinquantatreenne originario di Favaro Veneto, è al centro di un'inchiesta condotta dalla procura, presumibilmente legata alla sua attività di consulenza finanziaria. La guardia di finanza, impegnata nelle operazioni, ha emesso un comunicato in cui si fa riferimento a "ipotesi di reati perpetrati ai danni della pubblica amministrazione". Le autorità stanno attualmente eseguendo perquisizioni presso il Comune di, così come nella sede del gruppo della mobilità lagunare Avm/Actv. Anche l'abitazione dell'assessoreè stata oggetto di perquisizione. La guardia di finanza sta applicando diverse misure cautelari, che si aggirano intorno alla decina.