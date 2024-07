Anziano pontino vittima di spoofing | la Polizia Locale recupera i suoi 1000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Unpensionato di Cisterna di Latina è stato recentementedi una truffa sofisticata nota come “”. Questo metodo consente ai truffatori di mascherare il loro numero di telefono, facendo apparire la chiamata come proveniente da una fonte affidabile, come un comando delle forze dell’ordine. La Truffa L’ha ricevuto una telefonata in cui gli veniva comunicato un tentativo di prelievo fraudolento dal suo conto corrente postale. Il truffatore, fingendosi un agente di, ha convinto laa trasferire 950su un nuovo conto corrente “più sicuro”, fornendogli un IBAN falso. Intervento dellaDopo aver effettuato il versamento, il pensionato ha avuto dei dubbi e ha contattato il Comando didi Cisterna di Latina.