Allerta caldo i medici fiorentini | Condizionatori mai a temperature troppo basse

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024) FIRENZE – “Rinfrescare gli ambienti aprendo le finestre al mattino presto e alla sera tardi, usare ventilatori e, ma mai arispetto all’esterno per evitare sbalzi di temperatura, che sono dannosi quanto il”. Così Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine deidi Firenze, che fornisce consigli e raccomandazioni per fronteggiare l’ondata di calore che persiste e la settimana da bollino rosso prevista in Toscana. Secondo quanto pubblicato oggi (16 luglio) dalla Sala operativa comunale (fonte Ministero della salute) è scattata fino a domani (17 luglio) compreso l’da codice rosso per un’ondata di calore di livello 3. “Durante il giorno – prosegue Alti – è bene schermare gli ambienti e arearli invece al mattino e di notte.