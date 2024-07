Vannacci si salva dal processo alla riunione dei Patrioti Ma l’RN non molla | Oggi non c’è stato tempo presto ridiscuteremo il suo ruolo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da Strasburgo – Niente redde rationem su Roberto. Nel primo giorno di scuola da parlamentare europeo, il recordman di preferenza della Lega di Matteo Salvini evita il “” interno che voleva fargli il Rassemblement National di Marine Le Pen, o per lo meno una sua nutrita fetta. Da giorni da alcuni degli uomini più vicinileader di RN erano partite intemerate contro l’ex generale, considerato troppo vicino a Putin oltre che omofobo: impresentabile insomma come vicepresidente del nuovo gruppo nazional-populista dei “per l’Europa”. Con altrettanto vigore la Lega aveva difeso il suo uomo-simbolo nel nuovo Parlamento: «eletto vicepresidente del gruppo per acclamazione anche dai colleghi francesi, dunque il problema non si pone», ha detto il collega Paolo Borchia rispondendo a una domanda di Open.