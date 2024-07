Ti aspettiamo Isabel Presto il primo fiocco rosa per il volto di Canale 5

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) C’è unin arrivo in questa calda estate 2024: uno dei personaggi più noti e amati di Uomini e Donne diventeràpapà. E di una bambina di cui anticipa anche il nome nel dare il grande annuncio al suo pubblico social. Con un post su Instagram ha reso pubblica la notizia: la sua compagna, Giulia Simi, è in dolce attesa della loro prima figlia insieme. Si chiameràe lui già innamorato. L’annuncio ai fan arriva tra l’altro in giorno speciale, quello del compleanno della fidanzata emamma. “Il giorno più bello della mia vita, il 17 gennaio 2024, quando abbiamo fatto la prima ecografia c’era solo la tua casetta che si stava formando e io ero già fuori di testa e innamorato perso – scrive nella didascalia – Sai amore mio, ho un diario che scrivo da quel giorno, con tutti i miei pensieri, i miei sogni e la voglia infinita di conoscerti”.