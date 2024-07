Terminator Zero | il teaser trailer ufficiale della serie animata Netflix

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pochissimi minuti fa,ha diffuso in rete il primodi, l’attesabasata sul celebre franchise di fantascienza che ci promette di rispedirci indietro nel 1997 per combattere Skynet. Insieme al primo teaseha svelato la data di arrivo: 29 agosto 2024 Ecco il: la sinossi2022: Nel futuro, i pochi esseri umani sopravvissuti combattono da decenni contro un esercito inestinguibile di macchine. 1997: Dopo aver acquisito coscienza di sé, l’intelligenza artificiale Skynet dichiara guerra all’umanità. Intrappolata tra passato e futuro, una soldata è mandata indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Approda nel 1997 per proteggere lo scienziato Malcolm Lee che si prepara a lanciare un sistema di IA in grado di contrastare l’attacco imminente di Skynet all’umanità.