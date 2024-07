Schiaffo Ue a Orban Consigli informali in Ungheria senza commissari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Strasburgo, 15 lug. (askanews) – Ieuropei non si recheranno alle riunionidelo Ue che si svolgeranno nei prossimi mesi in. La decisione, del tutto irrituale, è stata comunicata questa sera da Eric Mamer, portavoce della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come forma di protesta contro il governo di Budapest, che esercita dal primo luglio la presidenza semestrale di turno delo Ue, a causa delle iniziative del premier ungherese, Viktor Orbán, che si è recato dal presidente russo Vladimir Putin, e poi in Cina,avere alcun mandato da parte dei leader degli altri governi dell’Ue. “Alla luce dei recenti sviluppi che segnano l’inizio della presidenza ungherese, la presidente ha deciso che la Commissione europea sarà rappresentata solo a livello di alti funzionari durante le riunionidelo Ue”, ha annunciato Mamer sul suo account X (ex Twitter).