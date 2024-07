Ranking Wta aggiornato a lunedì 15 luglio | Paolini numero 5 al mondo come Errani nel 2013

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Mi sono goduta ogni singolo momento”, ha detto Jasminedopo la sconfitta in finale a Wimbledon contro Barbora Krejcikova. E le emozioni da vivere non sono certo finite qui perché da oggi,15, l’azzurra è5 aldopo l’ottimo cammino sull’erba. Nuovo bestper l’italiana, che solo un anno fa era la52 ale che ora si prende una posizione che nelfu la sua compagna di doppio, Sara, ad occupare. Davanti a lei la situazione è invariata nelWTA: Iga Swiatek rimane la regina incontrastata, davanti a Coco Gauff (2°), Aryna Sabalenka (3°) ed Elena Rybakina (4°). Alle spalle di ‘Jas’ Jessica Pegula (6°), Qinwen Zheng (7°), Maria Sakkari (8°), Danielle Collins e proprio Barbora Krejcikova che compie un balzo di 22 posizioni riportandosi in top 10.