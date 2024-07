POP MART APRE IL SUO PRIMO NEGOZIO IN ITALIA

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo una lunga attesa da parte dei fan, il 13 luglio arriva finalmente inPOP, produttore di mini figure originali e accessori In seguito al successo delle recenti aperture a Londra e Parigi, il marchio ha deciso di proseguire la sua espansione europea a Milano, nella centralissima zona di Buenos Aires, dove aprirà il suo. Secondo i piani dell’azienda, questa sarà la prima di una serie di aperture in altre cittàne, con l’obiettivo di assumere tra le 50 e le 60 persone. Il celebre produttore di mini figure sbarca a Milano con un’esperienza unica per gli appassionati Situato in una posizione strategica, proprio all’uscita della metropolitana di Porta Venezia, ilattira subito l’attenzione dei passanti con le sue pareti gialle e le versioni “mega” delle figures principali esposte in vetrina.