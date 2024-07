Opera buffa in cucina | Rossini flambé del Teatro Due Mondi a San Giovanni Bianco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) San. Divertente e scatenata sequenza di canti, testi e situazioni comiche, lo spettacolo sarà presentato nell’ambito della rassegna “Sguardi all’Insù” a cura di deSideraFestival. Ingresso libero e gratuito. Dagli ingredienti inall’amore, dal vino ai piaceri della vita, partendo dall’improbabile e fortunoso ritrovamento di un manoscritto giovanile di Gioacchino, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna dove il compositore visse la sua giovinezza: èdelDue, che mercoledì 17 luglio alle 20.45 sarà in scena a San, frazione Portiera, in provincia di Bergamo, ospite della rassegna Sguardi all’Insù a cura di deSideraFestival. “Ci troviamo all’interno di una trattoria gestita da due fratelli “gemelli” ma assolutamente non somiglianti tra loro, Otello ed Idilio, in cui lavorano anche due aiuto-cuoche e un inserviente» spiega il regista Alberto Grilli «Sulla difficile scelta tra un menù legato alla tradizionaleregionale e un altro più attento alle contemporanee esigenze salutiste, iniziano le contrapposizioni tra i due fratelli, che trovano alleate o nemiche le loro collaboratrici.