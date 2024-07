Olimpiadi Parigi 2024 martedì 6 agosto | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, ile glidi. Allediproseguono le gare e le emozioni a cinque cerchi con il volley che entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Gli occhi sono puntati anche su atletica e pugilato con tante medaglie in palio. Ecco il menù completo per non perdervi nulla di questa lunga giornata olimpica. ILSPORT PER SPORTOre 9:00 – VOLLEY femminile quarti di finale Ore 9:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale Ore 9:30 – CANOA maschile K4 500 m batterie Ore 10:00 – CANOA femminile K4 500 m batterie Ore 10:00 – TUFFI maschile trampolini 3 m qualificazioniOre 10:00 – SPORT EQUESTRI Salto ostacoli individuale FINALE Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi di finale Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi di finale Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder semifinali Ore 10:05 – ATLETICA femminile 1500 m batterie Ore 10:20 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto qualificazioni Ore 10:30 – CANOA maschile C2 500 m batterie Ore 10:50 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli ripescaggi Ore 11:00 – CANOA femminile C2 500 m batterie Ore 11:00 – BASKET maschile quarti di finale Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile ripescaggi 68 kg Ore 11:15 – ATLETICA femminile salto in lungo qualificazioni Ore 11:20 – ATLETICA femminile 400 m ripescaggi Ore 11:30 – CANOA maschile K2 500 m batterie Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg ottavi di finale Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg ottavi di finale Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg ottavi di finale Ore 12:00 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli ripescaggi Ore 12:00 – VELA femminile Kite Ore 12:00 – VELA maschile Kite Ore 12:00 – VELA 470 misto Ore 12:00 – VELA Nacra FoilingOre 12:00 – VELA femminile ILCA 6 medal race Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7 medal raceOre 12:10 – CANOA femminile K2 500 m batterie Ore 12:30 – SKATEBOARDING femminile Park turni preliminari Ore 12:30 – ATLETICA maschile 200 m ripescaggi Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg quarti di finale Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg quarti di finale Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg quarti di finale Ore 13:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile speed qualificazioni Ore 13:00 – VOLLEY femminile quarti di finale Ore 13:10 – CANOA maschile K4 500 m quarti di finale Ore 13:20 – CANOA femminile C2 500 m quarti di finale Ore 13:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale Ore 13:50 – CANOA maschile C2 500 m quarti di finale Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile semifinale Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile quarti di finale Ore 14:10 – CANOA femminile K2 500 m quarti di finale Ore 14:30 – CANOA maschile K2 500 m quarti di finale Ore 14:30 – BASKET maschile quarti di finaleOre 15:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m FINALE Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile quarti di finale Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale Ore 17:00 – VOLLEY femminile quarti di finaleOre 17:30 – SKATEBOARDING femminile Park FINALE Ore 17:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre qualificazioni Ore 18:00 – BASKET maschile quarti di finale Ore 18:00 – CALCIO femminile semifinale Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg semifinali Ore 18:35 – LOTTA GRECO ROMANA maschile semifinali 97 kg Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg semifinali Ore 18:59 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre primo turno Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO maschile semifinale Ore 19:00 – PALLANUOTO femminile quarti di finale Ore 19:14 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre primo turno Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadreliberoOre 19:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg FINALI BRONZO Ore 19:35 – ATLETICA maschile 400 m semifinaliOre 19:55 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg FINALE ORO Ore 19:55 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre finale 7°/8°posto Ore 19:58 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre finale 5°/6°postoOre 20:00 – ATLETICA femminile lancio del martello FINALE Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finaleOre 20:02 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre FINALE BRONZO Ore 20:05 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg FINALI BRONZO Ore 20:07 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre FINALE ORO Ore 20:07 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli semifinaliOre 20:20 – ATLETICA maschile salto in lungo FINALE Ore 20:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg FINALE OROOre 20:35 – PALLANUOTO femminile quarti di finale Ore 20:50 – ATLETICA maschile 1500 m FINALE Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg FINALI BRONZO Ore 21:00 – CALCIO femminile semifinale Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale Ore 21:00 – VOLLEY femminile quarti di finaleOre 21:10 – ATLETICA femminile 3000 m siepi FINALE Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg FINALE ORO Ore 21:30 – BASKET maschile quarti di finale Ore 21:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale Ore 21:30 – PUGILATO maschile 71 kg semifinali Ore 21:40 – ATLETICA femminile 200 m FINALEOre 22:02 – PUGILATO femminile 50 kg 