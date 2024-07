Nuove quote per il sostituto inglese di Gareth Southgate pubblicate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sitonon ha voluto esprimersi sul suo futuro dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro la Spagna nella finale di Euro 2024, ma ci sono giàprobabilità sugli allenatori che potrebbero sostituirlo quest’estate.ha condotto i Three Lions a due finali consecutive del campionato europeo, ma ha concluso con una medaglia di secondo posto in entrambe le occasioni. Tuttavia, il suo record con l’Inghilterra è impressionante, avendo anche guidato la squadra alle semifinali della Coppa del Mondo nel 2018. Il 53enne è in scadenza di contratto con l’Inghilterra a dicembre, ma la Football Association gli offrirà un nuovo accordo che lo vedrebbe rimanere in carica fino alla Coppa del Mondo del 2026. C’è la sensazione, tuttavia, che dopo quasi otto anni in carica e alcune critiche sgradevoli da parte di tifosi e media durante Euro 2024, potrebbe ora essere giunto alla fine del suo regno.