Mi ha rotto gli occhiali da sole tenta il raggiro dello specchietto ma gli va male | nell’auto c’è un carabiniere

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano – Ore 11.30 di ieri , siamo in via Domenichino angolo via Ravizza. Un uomo attraversa all’improvviso la strada sulle strisce, proprio mentre sta passando una Toyota Chr. L’automobilista sente un rumore e si accorge che il pedone ha scagliato contro l’auto un libro e un paio dida, urtando di proposito il retrovisore lato guida per fingere di essere stato investito. È il classico copione da, ma stavolta il presunto truffatore seriale (almeno a giudicare dai numerosi precedenti specifici) è incappato nella sua giornata sfortunata. Sì, perché non sa che al volante c’è un militare del Nucleo Radiomobile libero dal servizio che si sta recando in caserma per iniziare il turno di lavoro. La storia, che si concluderà con una denuncia a piede libero, prosegue così.